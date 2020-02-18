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18 лютого 2020, 19:08 39

На Буковині через коронавірус дискримінують односельчан, що повернулись з Китаю

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18 лютого 2020, 19:08 39
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Двоє мешканців Долинян Хотинського району, Галина Думанська та її маленький син Назар, нещодавно повернулися з Китаю і потерпають від постійного осуду, пліток і паніки. Односельці подейкують, що вони "привезли" коронавірус та ще й отримали з Китаю "небезпечну посилку"
Двоє мешканців Долинян Хотинського району, Галина Думанська та її маленький син Назар, нещодавно повернулися з Китаю і потерпають від постійного осуду, пліток і паніки. Односельці подейкують, що вони "привезли" коронавірус та ще й отримали з Китаю "небезпечну посилку"

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Хотинські Вісті".

Пересуди та панічні настрої в розмовах і в соцмережах викликані нестачею інформації та необхідних умов для виявлення хвороби, зазначає видання.

Де чутки, а де правда Йде поголос, що на Хотинщину привезли коронавірус Хотинщиною активно ширяться чутки, що мама із...

Опубліковано Хотинські вісті Вівторок, 18 лютого 2020 р.

"Якби ми захворіли на коронавірус, нас би з Китаю навіть не випустили. Ми жили у місті Юньчень (провінція Шансі), там спалаху хвороби немає, - розповіла Галина. - У лікарні цього міста не виявили жодного випадку ураження коронавірусом. Потім ми перебували під наглядом і контролем під час польоту".

Прилетівши додому 12 лютого Галина почала дзвонити до Чернівців, щоб у неї взяли аналіз на ГРВІ та коронавірус. Медики жодних ознак захворювань ГРВІ не виявили.

"13 лютого ми побували у цій родині, клінічних ознак хвороби у них немає. Але за наполяганням матері, у порядку виключення узяли мазки з горла для проведення дослідження за допомогою нових тест-систем, щоб остаточно виключити усі підозри. Результати направили у центральну вірусологічну лабораторію МОЗ України в Київ. Очікуємо, що результати будуть цього тижня", - повідомив Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ.

Після появи у селі чуток про коронавірус, родина вирішила самоізолюватися і обмежити спілкування з іншими мешканцями. Фахівці надалі спостерігатимуть за станом їхнього здоров'я.

Крім того журналісти перевірили інформацію щодо посилки, яку буковинка отримала нібито з Китаю. Поштарка Марія Олінійчук розповіла, що жінка отримувала посилки, але з Чернівців та інших міст України, а не з Китаю.


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