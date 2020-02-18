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18 лютого 2020, 18:52 36

"Цинічна провокація" на Донбасі зірвала презентацію "платформи примирення" - Сівохо

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18 лютого 2020, 18:52 36
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У РНБО повідомили про перенесення дати проведення презентації "Національної платформи примирення і єдності" через атаку проросійських бойовиків на Луганщині 18 лютого
Фото: facebook/sivokho
У РНБО повідомили про перенесення дати проведення презентації "Національної платформи примирення і єдності" через атаку проросійських бойовиків на Луганщині 18 лютого

Як передає RegioNews, про це повідомив радник секретаря РНБО України з питань реінтеграції і відновленню Донбасу Сергій Сівохо на своїй сторінці в Facebook.

"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти ", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а ПЕРЕНЕСТИ! ", - написав Сівохо.

При цьому він зазначив, що в РНБО продовжать "працювати і налагоджувати діалог між простими людьми непублічно, системно, безперервно", а про дату проведення презентації буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.

Україна та Естонія порушать питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН 18 лютого.

15 лютого радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо анонсував презентацію "Національної платформи примирення і єдності" попередньо на 19 лютого. Повідомлялось, що платформа створена в рамках виконання завдань, сформульованих президентом з гуманітарної політики реінтеграції Донбасу, яка повинна буде "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми.


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