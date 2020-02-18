У Києві з'явилася карта приватних парковок

"Київтранспарксервіс" підготував список 59 комерційних паркінгів на 14 600 місць, на яких можна залишити свій автомобіль, не боячись, що його евакуюють з вулиць міста

"Київтранспарксервіс" підготував список 59 комерційних паркінгів на 14 600 місць, на яких можна залишити свій автомобіль, не боячись, що його евакуюють з вулиць міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київтранспарксервіс". Список парковок і їх розташування можна знайти на сайті паркувального відомства. Багато з них розміщені в центрі, чимало парковок і на околицях.



Відзначимо, що при наведенні курсору на позначення паркінгу на карті, можна дізнатися, скільки на ньому місць і який на ньому діє тариф.

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