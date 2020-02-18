Прокуратура звинувачує в.о. мера Сєвєродонецька в корупційних проступках

Стосовно виконувача обов’язків Сєвєродонецького міського голови складено адміністративні корупційні протоколи

Фото: Сєвєродонецька міська рада

Стосовно виконувача обов’язків Сєвєродонецького міського голови складено адміністративні корупційні протоколи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

18 лютого до Сєвєродонецького міського суду направлено два протоколи стосовно секретаря Сєвєродонецької міської ради, який зараз виконує обов’язки міського голови.

Встановлено, що у вересні 2019 року посадовець для збереження посади в умовах реального конфлікту інтересів голосував на сесії щодо звільнення поновленого судом секретаря міської ради.

Цими діями він порушив закон "Про запобігання корупції". Крім того, посадовець не повідомив Нацагентство з питань запобігання корупції про конфлікт інтересів.

Зазначимо, зараз виконує обов’язки Сєвєродонецького міського голови Вячеслав Ткачук.