На Закарпатті люди перекрили дорогу

У Бедевлі місцеві жителі перекрили дорогу і розпочали мирну акцію залдя створення Бедевлянської ОТГ.

Фото із сайту Мукачево.нет

У Бедевлі місцеві жителі перекрили дорогу і розпочали мирну акцію залдя створення Бедевлянської ОТГ.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мукачево.нет.

Мітингувальники вимагають включити Бедевлянську ОТГ до Проєкту песпективного плану формування ОТГ в Закарпатській області. Ще у вересні минулого року сільські ради двох населених пунктів Бедевлі та Біловарців схвалили рішення про добровільне об’єднання територіальних громад у складі Бедевлянської ОТГ.

У жовтні Закарпатська ОДА надала позитивний висновок щодо об’єднання територіальних громад Бедевлянської та Біловарської сільських рад та направила його до Центральної виборчої комісії подання про проведення перших виборів в Бедевлянській об’єднаній громаді.

Але Бедевлянська ОТГ так і не була включена до Перспективного плану формування громад Закарпатської області. Громада обурена пасивною позицією Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до перспективних планів формування територій Івано-Франківської області. У документі уточнили склад Новицької, Рожнятівської, Лисецької, Тисменицької, Єзупільської та Івано-Франківської громад.