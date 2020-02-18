Евакуацію українців із Китаю знову перенесли

Півсотні громадян України та кілька десятків іноземців евакуюють з китайського Уханю, який є епіцентром спалаху коронавірусу, 20 лютого

Фото: kyodo.news

Півсотні громадян України та кілька десятків іноземців евакуюють з китайського Уханю, який є епіцентром спалаху коронавірусу, 20 лютого

Як передає RegioNews, про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Було прийнято рішення про евакуацію 50 українців та, за запитом міжнародних партнерів – 36 іноземців. Евакуація відбудеться 20 лютого", - написав він.

Також, щоб уникнути паніки та розповсюдження неправдивої інформації, він повідомив про заходи безпеки, які будуть здійснені для недопущення коронавірусу в Україну.

"Команда літака складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Всі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту", - йдеться у повідоленні.

За його словами, кожен пасажир до посадки буде підписувати інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров’я, діагностику й лікування. У разі відмови – людину евакуювати не будуть. Якщо у тих, кого мають евакуювати, буде температура вище за 37,2 або респіраторна інфекція – їх не пускатимуть на літак.

"Літак прибуде на санітарну стоянку та всі пасажири пройдуть прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту. Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів", - додав він, підкресливши, що у літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування.

Потім пасажири і члени екіпажу відправляться до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Колону з 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі Патрульної поліції. Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири - також піддаватимуться дезінфекції, пояснив нардеп.

За словами Радуцького, у період обсервації працівники МВС здійснюватимуть охорону території корпусів, де знаходитимуться евакуйовані громадяни під пильним наглядом медиків. "У приміщеннях, де будуть перебувати евакуйовані, будуть посилені заходи безпеки – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження", - пояснив він.

До охорони цієї території буде залучено щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії. Всі співробітники, які супроводжуватимуть евакуйованих, будуть забезпечені комплектом спецодягу, який відповідає всім світовим стандартам та повністю захищає від будь-яких біологічних уражень.

Нагадаємо, дату евакуації українців з Китаю переносили кілька разів. Згідно з останніми даними, літак повинен був вилетіти 18 лютого, щоб 19-го повернутися додому.