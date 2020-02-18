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Екс-"смотрящего" Запоріжжя Анісімова взяли під варту
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18 лютого 2020, 18:22 9

Екс-"смотрящего" Запоріжжя Анісімова взяли під варту

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18 лютого 2020, 18:22 9
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Запорізького "смотрящего" часів президентства Януковича Євгена Анісімова посадили під варту на 60 днів. Тобто до 16 квітня включно він буде сидіти в слідчо ізоляторі
Запорізького "смотрящего" часів президентства Януковича Євгена Анісімова посадили під варту на 60 днів. Тобто до 16 квітня включно він буде сидіти в слідчо ізоляторі

Про це повідомили на сайті Заводського районного суду, передає RegioNews

Ввечері 17 лютого, відбулося засідання по справі Євгена Анісімова. Рішення передбачає затримання на 60 діб без права на заставу.

Затримали Анісімова 16 лютого в одному з торгових центрів Києва. Він з 2014 року перебуває у міжнародному розшуку. Після арешту його справу передали на розгляд Заводського районного суду в Запоріжжі.

До наступного судового засідання він перебуватиме у Запорізькому слідчому ізоляторі. Загалом Євгену Анісімову загрожує обвинувачення за порушення 11 статей Кримінального кодексу України.


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