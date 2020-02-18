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18 лютого 2020, 18:39 17

Держкіно заборонило фільм із Зеленським у головній ролі

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18 лютого 2020, 18:39 17
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Серед заборонених держагентстсвом фільмів опинилася романтична комедія, в якій Зеленський зіграв головну роль
Фото: скрін:youtube
Серед заборонених держагентстсвом фільмів опинилася романтична комедія, в якій Зеленський зіграв головну роль

Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати та поширювати на території країни фільм "Вісім перших побачень", в якому нинішній президент Володимир Зеленський грав ветеринара, пише RegioNews.

Кіно зняли з прокату через те, що там знімалася російська актриса Катерина Варнава, яка входить в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.

На забороні показу наполягла Служба безпеки.

Зеленський не тільки виконав головну роль, а й продюсав та створював сценарій до цього фільму.


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