Депутат Рівненської облради Володимир Ковальчук заявив, що сьогодні, 18 лютого, Рівненський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію двох депутатів Рівненської облради та визнав неправомірними дії та рішення обласної виборчої комісії

На фото: Володимир Ковальчук

Депутат Рівненської облради Володимир Ковальчук заявив, що сьогодні, 18 лютого, Рівненський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію двох депутатів Рівненської облради та визнав неправомірними дії та рішення обласної виборчої комісії

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Володимира Ковальчука у Facebook.

"Сьогодні суд поставив "жирну" крапку, скасувавши реєстрацію двох незаконно заведених замість нас в сесійний зал депутатів Рівненської облради та визнав неправомірними дії та рішення обласної виборчої комісії", – зазначив Ковальчук.

Також депутат просить "апарат обласної ради, як орган який працює на депутатський корпус, в найкоротший термін привести у відповідність усю інформативну та внутрішню документацію".

"А колег по депутатському корпусу привітаємо на найближчій сесії. Остаточне фіаско Радикальної партії!" – наголосив Ковальчук.

Остаточна перемога! Сьогодні суд поставив "жирну" крапку скасувавши реєстрацію двох незаконно заведених замість нас в... Опубліковано Володимиром Ковальчуком Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Нагадаємо, у вересні 2019-го депутати Рівненської облради Володимир Ковальчук та Андрій Сайчук вийшли з фракції Радикальної партії в раді і з самої Радикальної партії.

Збори виборців Радикальної партії Олега Ляшка прийняли рішення розпочати процедуру відкликання мандатів депутатів Рівненської обласної ради Андрія Сайчука та Володимира Ковальчука. Зрештою депутатів зі скандалом відкликали.

14 грудня минулого року на засіданні сесії облради голова обласної виборчої комісії Наталія Загиней офіційно представила двох нових депутатів від "Радикальної партії" Михайла Прядуна та Миколу Марчука.

Андрій Сайчук та Володимир Ковальчук оскаржили рішення про своє відкликання в суді.

До слова, керує рівненськими радикалами Оксана Лозова, мати екснардепа та соратника Олега Ляшка Андрія Лозового.