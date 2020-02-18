До реєстру арештованого майна відкрили доступ
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Уряду України.
"З грудня минулого року Реєстр перебуває в дослідній експлуатації, що передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління Агентства", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що реєстр формується та ведеться з метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом, у ньому відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти тощо.
Планується, що реєстр буде наповнюватись інформацією про арештовані активи переважно в автоматизованому режимі.
Наразі здійснюються заходи, пов’язані з виконанням вимог законодавства про захист інформації та побудовою системи комплексного захисту інформації.
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