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18 лютого 2020, 18:02 17

До реєстру арештованого майна відкрили доступ

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18 лютого 2020, 18:02 17
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Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна, до якого наразі внесено інформацію про 2 тисячі 32 актива
Фото: arma.gov.ua
Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна, до якого наразі внесено інформацію про 2 тисячі 32 актива

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Уряду України.

"З грудня минулого року Реєстр перебуває в дослідній експлуатації, що передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління Агентства", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що реєстр формується та ведеться з метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом, у ньому відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти тощо.

Планується, що реєстр буде наповнюватись інформацією про арештовані активи переважно в автоматизованому режимі.

Наразі здійснюються заходи, пов’язані з виконанням вимог законодавства про захист інформації та побудовою системи комплексного захисту інформації.


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