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18 лютого 2020, 17:31 3

В Харківській області серед п’ятикласників зафіксовано спалах гепатиту А

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18 лютого 2020, 17:31 3
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З 24 січня по 17 лютого зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А серед учнів 5-го класу першої школи селища Борова Харківської області
Фото: Центр громадського здоров’я
З 24 січня по 17 лютого зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А серед учнів 5-го класу першої школи селища Борова Харківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Станом на 18 лютого у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі захворілі госпіталізовані до лікарень, їх стан задовільний, отримують відповідне лікування.

Фахівці Ізюмської філії лабораторного центру у школі та домівках хворих проводять епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів - встановлють коло контактних осіб, проводять медичний огляд, спостереження та обстеження контактних, заходи заключної та поточної дезінфекції, лабораторні дослідження проб питної води та інше.

Нагадаємо, вірусний гепатит А – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції та переважним ураженням печінки.


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