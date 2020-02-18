В Харківській області серед п’ятикласників зафіксовано спалах гепатиту А

З 24 січня по 17 лютого зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А серед учнів 5-го класу першої школи селища Борова Харківської області

Фото: Центр громадського здоров’я

З 24 січня по 17 лютого зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А серед учнів 5-го класу першої школи селища Борова Харківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Станом на 18 лютого у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі захворілі госпіталізовані до лікарень, їх стан задовільний, отримують відповідне лікування.

Фахівці Ізюмської філії лабораторного центру у школі та домівках хворих проводять епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів - встановлють коло контактних осіб, проводять медичний огляд, спостереження та обстеження контактних, заходи заключної та поточної дезінфекції, лабораторні дослідження проб питної води та інше.

Нагадаємо, вірусний гепатит А – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції та переважним ураженням печінки.