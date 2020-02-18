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18 лютого 2020, 17:31

У Миколаєві фурам заборонять паркуватися на території міста

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18 лютого 2020, 17:31
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У Миколаєві будуть встановлювати знаки, що забороняють вантажному транспорту влаштовувати стоянки на території міста.
Фото: видання Моє Місто
У Миколаєві будуть встановлювати знаки, що забороняють вантажному транспорту влаштовувати стоянки на території міста.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 18 лютого на нараді з питання стану повітря і води в Миколаєві, передає RegioNews з посиланням на Мой город.

Нагадаємо, 16 лютого жителі вул. Залізничній в районі Нафтобази перекривали дорогу, так як під їхніми вікнами почали паркуватися десятки фур, водії там же справляють нужду. Після цього 17 лютого у мерії організували зустріч щодо ситуації з заполонили район Нафтобази вантажівками. На ній представники Миколаївської філії АМПУ заявили, що їх зона відповідальності закінчується на території порту. До диспетчеризації стивідорних компаній, куди фури везуть вантажі, що вони не мають відношення.

"Щодо того, чи повинен транспорт перебувати на вулицях міста? Однозначно ні. Зараз ми точково будемо встановлювати знаки заборони відстою транспортних засобів на території міста. Люди там перебувають. Вони виробляють сміття, їм десь потрібно ходити в туалет, грітися. Вони вмикають свої машини, гріються, тим самим підвищується рівень формальдегідів. Їм неможливо залишити машину. Тому вони перебувають не десь централізовано в якомусь місці, у відстійнику, а по місту", — сказав мер.

Сєнкевич вважає, що місце для стоянок фур повинно знаходитися за містом. Також, на його думку, за містом, повинні бути побудовані місця для перебування водіїв. Крім того він повідомив, що зустрічався з в.о. голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Райвісом Вецькагансом з приводу майданчика для відстійника для фур. Під час обговорення було одна розбіжність — з якої сторони будуть заїжджати фури на відстійник — з Баштанського або Херсонського шосе.


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