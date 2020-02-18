На Прикарпатті ліквідували нелегальну заправку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Івано-Франківської області.
У ході проведення слідчих дій і санкціонованих обшуків вилучено ємність об’ємом 20 куб. м, 4500 л дизпалива вартістю понад 120 тис. грн, 120 карток для заправки автомобілів, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи щодо реалізації пального та клієнтську базу.
На Прикарпатті створено міжвідомчу робочу групу, від початку її діяльності з кінця минулого року учасниками групи припинено діяльність 23 незаконних АЗС, вилучено 122,8 т пального та обладнання на суму близько 3,5 млн грн.
Правоохоронці просять у випадках наявності інформації про діяльність незаконних АЗС невідкладно інформувати прокуратуру Івано-Франківської області за номерами: (0342) 75-11-59, 097-65-81-037.
- 17:49 18 лютого На можливу боротьбу з коронавірусом в Одесі виділили 1,6 мільйона
- 17:31 18 лютого В Харківській області серед п’ятикласників зафіксовано спалах гепатиту А
- 17:29 18 лютого Посадовцям банку "Михайлівський" повідомили підозру у виведенні 283 млн грн
- 17:10 18 лютого Аваков розповів про обстріл на Донбасі Держдепу США (ФОТО)
- 17:05 18 лютого На Волині активісти розповсюдили постери "Обережно, цигани!"
- 16:33 18 лютого Справу "діамантових прокурорів" передали до іншого суду
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори