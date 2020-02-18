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18 лютого 2020, 16:51 1

На Прикарпатті ліквідували нелегальну заправку

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18 лютого 2020, 16:51 1
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В Івано-Франківську правоохоронцями ліквідовано АЗС, яка здійснювала незаконну діяльність. Крім того, демонтовано обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Фото із сайту Прокуратури Івано-Франківської області
В Івано-Франківську правоохоронцями ліквідовано АЗС, яка здійснювала незаконну діяльність. Крім того, демонтовано обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Івано-Франківської області.

У ході проведення слідчих дій і санкціонованих обшуків вилучено ємність об’ємом 20 куб. м, 4500 л дизпалива вартістю понад 120 тис. грн, 120 карток для заправки автомобілів, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи щодо реалізації пального та клієнтську базу.

На Прикарпатті створено міжвідомчу робочу групу, від початку її діяльності з кінця минулого року учасниками групи припинено діяльність 23 незаконних АЗС, вилучено 122,8 т пального та обладнання на суму близько 3,5 млн грн.

Правоохоронці просять у випадках наявності інформації про діяльність незаконних АЗС невідкладно інформувати прокуратуру Івано-Франківської області за номерами: (0342) 75-11-59, 097-65-81-037.


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