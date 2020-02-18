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18 лютого 2020, 16:49

У Южному піднімуть ціни на воду

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18 лютого 2020, 16:49
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У місті Южне приблизно з 1 квітня вартість споживання 1 куба води зросте на 6%.
У місті Южне приблизно з 1 квітня вартість споживання 1 куба води зросте на 6%.

Таку інформацію озвучив директор КП "Вік" Андрій Шестов, повідомляє RegioNews з посиланням на Южний округ.

За його словами, це вимушений захід, оскільки "Інфоксводоканал" підняв вартість постачання води в місто.

"З 4 лютого 2020 року Нацкомісія затвердила для "Інфоксводаканал" новий тариф. А він на 20% підіймає нам вартість покупної води. Для того, щоб не працювати у збиток, ми повинні підняти тариф. Ми вийшли на виконком з проханням скорегувати нам тариф з підняттям на 1 грн 10 копійок. Таким чином, підвищення на 6% і складе 18,25 грн за куб. Це тільки за водопостачання. Вартість стоків залишиться колишньою", - розповів він.

Зазначимо, що остаточне рішення щодо підняття тарифів прийме сесія міськради.


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