На Волині спалах вірусного гепатиту А

У селі Пища Шацького району зафіксовано 6 випадків зараження. Серед хворих два учні молодших класів і троє восьмикласників місцевої школи

У селі Пища Шацького району зафіксовано 6 випадків зараження. Серед хворих два учні молодших класів і троє восьмикласників місцевої школи

Про це пише RegioNews з посиланням на medicina.ua. Медики запевняють, що далі вірус не розповсюджуватиметься. Причини захворювання поки не з’ясовані. Вживають необхідних протиепідемічних заходів. Нагадаємо, гепатит А – гостре інфекційне захворювання печінки, так звана хвороба Боткіна. Єдиним методом попередження хвороби є вакцинація.

.