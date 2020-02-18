Справу "діамантових прокурорів" передали до іншого суду

Київський апеляційний суд, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора, вирішив передати в інший суд виробництво через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків

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Київський апеляційний суд, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора, вирішив передати в інший суд виробництво через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Вказане кримінальне провадження (так звану справу "діамантових прокурорів"), яке розглядалося Голосіївським райсудом міста Києва, найближчим часом буде направлене до Оболонського районного суду міста Києва через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців прокуратури був направлений до суду в січні 2016 року.

Нагадаємо, у 2015 році за підозрою в отриманні великого хабара затримували першого замначальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. В ході обшуків у них вилучили близько 500 тисяч доларів, а також 35 пакетів з діамантами і зброю.

Справа три роки розглядалася в Голосіївському райсуді, але в кінці вересня 2019 року він передав матеріали в новостворений Вищий антикорупційний суд. Той не визнав свою юрисдикцію і повернув справу назад.