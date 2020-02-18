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18 лютого 2020, 15:45 5

В Івано-Франківську на бюджет участі виділили 15 млн гривень

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18 лютого 2020, 15:45 5
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В в Івано-Франківську цього року виділили 15 млн гривень в рамках бюджету участі. Це найбільша сума за весь час існування програми.
В в Івано-Франківську цього року виділили 15 млн гривень в рамках бюджету участі. Це найбільша сума за весь час існування програми.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку міського голови Руслана Марцінківа у facebook.

"Що зробимо за ці кошти? Які відремонтуємо двори? Які першочергові малі вулиці? А можливо, саме Ви маєте блискучу ідею, яку підтримає громада?", - пише мер.

Заявки приймаються до 28 лютого у відділі звернень громадян на вул. Грушевського 21, І поверх або можна надіслати на адресу bu.if2016@gmail.com у форматі Word.

Цього року на програму виділено 15 мільйонів гривень. Минулого року сума була значно меншою - 5 млн грн., у 2018 - 2,5 млн., у 2017 - 1,5 млн., у 2016 - 500 тисяч гривень.

Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську" встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та жителів міста Івано-Франківська щодо реалізації проєктів мешканців за кошти міського бюджету.

А якщо простіше – то це можливість для мешканців втілити їхню ідею в життя.

"Якщо ти знаєш, як зробити місто кращим, але не маєш для цього грошей – ми допоможемо! Зроби кращим свій двір, вулицю, мікрорайон чи місто загалом", - йдеться в описі програми.

Подати свій проєкт може будь-яка людина, що досягла 18 років, для цього не потрібно мати громадську чи благодійну організацію. А інші франківці можуть долучатися, голосуючи за проєкти.


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