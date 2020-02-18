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18 лютого 2020, 16:10 10

Рябошапка спростував свою відставку

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18 лютого 2020, 16:10 10
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка назвав брехнею розмови в засобах масової інформації про його відставку
Фото: old.gp.gov.ua
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка назвав брехнею розмови в засобах масової інформації про його відставку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Поширювані чутки щодо кадрових змін в Офісі генерального прокурора є неправдивими", - йдеться в повідомленні.

Також в ньому Рябошапка зазначив, що "це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними".

"Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки", - резюмував він.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ писали, що Рябошапка після зустрічі на Банковій збирається у відставку. Президент нібито висловив невдоволення роботою Офісу генпрокурора.


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