Рябошапка спростував свою відставку

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка назвав брехнею розмови в засобах масової інформації про його відставку

Фото: old.gp.gov.ua

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка назвав брехнею розмови в засобах масової інформації про його відставку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Поширювані чутки щодо кадрових змін в Офісі генерального прокурора є неправдивими", - йдеться в повідомленні.

Також в ньому Рябошапка зазначив, що "це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними".

"Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки", - резюмував він.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ писали, що Рябошапка після зустрічі на Банковій збирається у відставку. Президент нібито висловив невдоволення роботою Офісу генпрокурора.