Із фонду вкладників "Укрбуду" на рахунки фізосіб вивели 180 мільйонів – ДБР

Дtержавне бюро розслідувань вивчає 26 житлових комплексів, куди вклали гроші 13 тисяч сімей

Дtержавне бюро розслідувань вивчає 26 житлових комплексів, куди вклали гроші 13 тисяч сімей

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Такі дані Державного бюро розслідувань наведені у постанові суду від 19 грудня 2019 року, опублікованій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

У кримінальній справі від 12 серпня 2019 року розслідується ймовірне привласнення грошових коштів інвесторів службовими особами компаній ТОВ "ФК "Житло-капітал", ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Спецбуд-плюс", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест".

Ці компанії безпосередньо пов'язані з будівництвом 26 житлових комплексів у Києві під егідою держкорпорації "Укрбуд", в які інвестували понад 13 тисяч сімей, однак введення в експлуатацію багатьох з них переноситься на рік і більше.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року підозрюваному у заволодінні чужим майном екснардепу та колишньому керівнику держкорпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Схема, до якої політика вважають причетним, "наварила" понад 80 млн грн.

За Микитася внесли передбачену заставу і він вийшов на волю.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася, заарештувавши його до 14 листопада. Розмір грошової застави суттєво змінився – зріс від 5,5 млн до 80 млн гривень.

20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу до Лондона, куди він прямував нібито на лікування.