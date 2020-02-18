Із фонду вкладників "Укрбуду" на рахунки фізосіб вивели 180 мільйонів – ДБР
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Такі дані Державного бюро розслідувань наведені у постанові суду від 19 грудня 2019 року, опублікованій у Єдиному держреєстрі судових рішень.
У кримінальній справі від 12 серпня 2019 року розслідується ймовірне привласнення грошових коштів інвесторів службовими особами компаній ТОВ "ФК "Житло-капітал", ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Спецбуд-плюс", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест".
Ці компанії безпосередньо пов'язані з будівництвом 26 житлових комплексів у Києві під егідою держкорпорації "Укрбуд", в які інвестували понад 13 тисяч сімей, однак введення в експлуатацію багатьох з них переноситься на рік і більше.
Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року підозрюваному у заволодінні чужим майном екснардепу та колишньому керівнику держкорпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Схема, до якої політика вважають причетним, "наварила" понад 80 млн грн.
За Микитася внесли передбачену заставу і він вийшов на волю.
22 жовтня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася, заарештувавши його до 14 листопада. Розмір грошової застави суттєво змінився – зріс від 5,5 млн до 80 млн гривень.
20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу до Лондона, куди він прямував нібито на лікування.
- 17:31 18 лютого В Харківській області серед п’ятикласників зафіксовано спалах гепатиту А
- 17:29 18 лютого Посадовцям банку "Михайлівський" повідомили підозру у виведенні 283 млн грн
- 17:10 18 лютого Аваков розповів про обстріл на Донбасі Держдепу США (ФОТО)
- 17:05 18 лютого На Волині активісти розповсюдили постери "Обережно, цигани!"
- 16:33 18 лютого Справу "діамантових прокурорів" передали до іншого суду
- 16:26 18 лютого Двоє одеситів намагалися вивезти молодих жінок на роботу в борделі Німеччини
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори