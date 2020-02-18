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18 лютого 2020, 15:32 6

Головний митник "Жулян" засвітився у справі про підробку митних платежів 

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18 лютого 2020, 15:32 6
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Юрій Савчук позичив 120 тисяч доларів власнику фірми "Гарантія плюс" Олександру Кондаурову. Фірма Кондаурова фігурує у кримінальній справі про підробку митних платежів. За версією правоохоронців підприємство використовувалось для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов’язаних з вивезенням з України кольорових металів під виглядом брухту 
Фото: скріншот відео
Юрій Савчук позичив 120 тисяч доларів власнику фірми "Гарантія плюс" Олександру Кондаурову. Фірма Кондаурова фігурує у кримінальній справі про підробку митних платежів. За версією правоохоронців підприємство використовувалось для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов’язаних з вивезенням з України кольорових металів під виглядом брухту 

Про це йдеться у сюжеті для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише RegioNews.

Теща та тесть в.о. керівника митного посту аеропорту "Київ" (Жуляни) Юрія Савчука, які живуть і працюють в Козятині, стали власниками квартири в Києві та дорогої іномарки. А сам митник зумів позичити третій особі 120 тисяч доларів при зарплатні у 10 тисяч грн на місяць .

Тесть митника працює в Козятинській лікарні. За останні 10 років чоловік отримав близько 750 тисяч грн офіційного прибутку. При цьому у 2017-му він став власником квартири в Києві з ринковою вартістю близько 60 тисяч доларів. В цій квартирі проживає сам Савчук.

За рік, у 2018-му, теща митника, яка працює в Козятинській РДА, купила Mercedes-Benz GLC 250. Таке авто коштує в середньому 30 тисяч доларів.

Пояснювати походження квартир, 120 тисяч доларів і відносини з Кандауровим програмі "Наші гроші" Савчук відмовився. Натомість, прямо під час інтерв’ю сів за кермо BMW Х5, вартістю щонайменше $40 тис. Цього авта в декларації митника також немає.


#Юрій Савчук #Жуляни #митниця
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