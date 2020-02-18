У РНБО розповіли, з ким із ОРДЛО патрулюватимуть кордон
Як повідомляє RegioNews, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, у патрулюванні можуть брати участь представники громад окупованих територій, і вони будуть неозброєні.
"Мова йде про представників громад, які проживають на тій території. Це не військові, це не озброєні люди. Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку – то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України... Наш контроль спільно з ОБСЄ або іншою визначеною структурою", – пояснив Данілов.
Нагадаємо, 15 лютого Володимир Зеленський під час українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Україна згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.
Також говорячи про вибори на Донбасі в Мюнхені президент Зеленський заявляв, що українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками міжнародно невизнаних "республік".
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