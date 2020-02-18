В Луганській області держаудитори перевіряють обласні та місцеві органи влади

В Луганській області спеціалісти Державної аудиторської служби розпочали перевірку діяльності обласної та місцевої влади за 2017-2019 роки

Фото: Луганська облдержадміністрація

В Луганській області спеціалісти Державної аудиторської служби розпочали перевірку діяльності обласної та місцевої влади за 2017-2019 роки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

Перевірятимуть законність використання коштів місцевих бюджетів, обласного бюджету, а також здійснять ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності трьох департаментів ОДА: освіти і науки; охорони здоров’я; будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ОДА. Крім того перевірятиметься діяльність Сєвєродонецької міської ради та її структурних підрозділів.

Також представники Державної аудиторської служби зберуть інформацію щодо діяльності управління промисловості, транспорту та зв'язку, Департаменту екології та природних ресурсів, Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму, Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації, Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області та управління Казначейства у Сєверодонецьку.

Аудиторська перевірка охопить період у три роки – 2017, 2018 та 2019. Аудит триватиме до 30 червня 2020 року. Команда аудиторів працюватиме безпосередньо в області до середини квітня.

Нагадаємо, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв про численні порушення та на одній з нарад казав про те, що в області відкати сягають до 40%.

Зазначимо, з 2017 року до жовтня 2019-го Луганською областю керували три посадовця: Юрій Гарбуз, Сергій Філь та Віталій Комарницький.