Одні збитки: Фонд держмайна готує до продажу три порти

Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.

Фото: Морський порт Скадовськ

Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.

Про це повідомили в прес-службі ФДМУ, передає RegioNews.

Рішення про приватизацію останніх двох портів прийняли ще у грудні 2019 року. Ці активи вже фігурують у повному приватизаційному переліку.

Що стосується порту "Білгород-Дністровський", то Фонд державного майна готує разом з Міністерством інфраструктури України документацію і найближчим часом також буде готове аналогічне рішення.

У Фонді держмайна відзначають, що всі три порти є дуже збитковими для держави. Їм не вистачає коштів на повну виплату зарплати своїм працівникам. Тому держава хоче знайти для цих підприємств відповідальних інвесторів, які не тільки налагодять управління, але і збережуть працівників портів.