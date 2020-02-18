Одні збитки: Фонд держмайна готує до продажу три порти
Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.
Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.
Про це повідомили в прес-службі ФДМУ, передає RegioNews.
Рішення про приватизацію останніх двох портів прийняли ще у грудні 2019 року. Ці активи вже фігурують у повному приватизаційному переліку.
Що стосується порту "Білгород-Дністровський", то Фонд державного майна готує разом з Міністерством інфраструктури України документацію і найближчим часом також буде готове аналогічне рішення.
У Фонді держмайна відзначають, що всі три порти є дуже збитковими для держави. Їм не вистачає коштів на повну виплату зарплати своїм працівникам. Тому держава хоче знайти для цих підприємств відповідальних інвесторів, які не тільки налагодять управління, але і збережуть працівників портів.
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