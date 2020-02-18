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18 лютого 2020, 15:03 9

Одні збитки: Фонд держмайна готує до продажу три порти

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18 лютого 2020, 15:03 9
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Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.
Фото: Морський порт Скадовськ
Фонд державного майна України готує до продажу три торгових морських порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ.

Про це повідомили в прес-службі ФДМУ, передає RegioNews.

Рішення про приватизацію останніх двох портів прийняли ще у грудні 2019 року. Ці активи вже фігурують у повному приватизаційному переліку.

Що стосується порту "Білгород-Дністровський", то Фонд державного майна готує разом з Міністерством інфраструктури України документацію і найближчим часом також буде готове аналогічне рішення.

У Фонді держмайна відзначають, що всі три порти є дуже збитковими для держави. Їм не вистачає коштів на повну виплату зарплати своїм працівникам. Тому держава хоче знайти для цих підприємств відповідальних інвесторів, які не тільки налагодять управління, але і збережуть працівників портів.


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