14:49  18 лютого
Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН
09:35  18 лютого
Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено
12:15  18 лютого
Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 14:44 8

У Рівному силовики припинили діяльність раніше закритого підпільного казино

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 14:44 8
Читайте также на русском языке
Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру всупереч чинному законодавству та раніше накладеній забороні відновили діяльність нелегального грального закладу. Клієнтів ділки запускали із "чорного ходу"
Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру всупереч чинному законодавству та раніше накладеній забороні відновили діяльність нелегального грального закладу. Клієнтів ділки запускали із "чорного ходу"

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-групу УСБУ в Рівненськй області.

Під час обшуків зловмисники намагалися чинити опір правоохоронцям та забарикадуватися в приміщенні казино.

У ході слідчих дій виявлено 17 системних комп’ютерних блоків, 13 моніторів, мобільні телефони та 22 тисячі грн, отриманих від незаконного бізнесу.

Організаторів підпільного бізнесу затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за зайняття гральним бізнесом.


#гральний бізнес
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
15 лютого 2020, 18:19
Останні Популярні
Іра Дідич
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Всі блоги »
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »