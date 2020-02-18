У Рівному силовики припинили діяльність раніше закритого підпільного казино

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру всупереч чинному законодавству та раніше накладеній забороні відновили діяльність нелегального грального закладу. Клієнтів ділки запускали із "чорного ходу"

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру всупереч чинному законодавству та раніше накладеній забороні відновили діяльність нелегального грального закладу. Клієнтів ділки запускали із "чорного ходу"

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-групу УСБУ в Рівненськй області.

Під час обшуків зловмисники намагалися чинити опір правоохоронцям та забарикадуватися в приміщенні казино.

У ході слідчих дій виявлено 17 системних комп’ютерних блоків, 13 моніторів, мобільні телефони та 22 тисячі грн, отриманих від незаконного бізнесу.

Організаторів підпільного бізнесу затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за зайняття гральним бізнесом.