14:49  18 лютого
Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН
09:35  18 лютого
Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено
12:15  18 лютого
Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 14:28 7

У спальному районі Запоріжжя підірвали банкомат

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 14:28 7
Читайте также на русском языке
У вівторок, 18 лютого, близько 3:00 годині ночі зловмисники підірвали банкомат "Укрсиббанку". Банкомат був розташований у відділенні банку, на першому поверсі житлового будинку в Бородінському мікрорайоні.
Фото: прес-служба поліції
У вівторок, 18 лютого, близько 3:00 годині ночі зловмисники підірвали банкомат "Укрсиббанку". Банкомат був розташований у відділенні банку, на першому поверсі житлового будинку в Бородінському мікрорайоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запоріжжя.

На місце події виїхали правоохоронці, працівники вибухотехнічного управління та кінологічної служби.

На даний час встановлюється сума збитку. Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії, триває огляд місця події. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

У той же час в телеграм-каналі "Це Запоріжжя" з'явилося відео з камер відеоспостереження на якому видно момент вибуху.


вибух полиция банк
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
15 лютого 2020, 18:19
Останні Популярні
Іра Дідич
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Всі блоги »
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »