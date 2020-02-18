У спальному районі Запоріжжя підірвали банкомат

У вівторок, 18 лютого, близько 3:00 годині ночі зловмисники підірвали банкомат "Укрсиббанку". Банкомат був розташований у відділенні банку, на першому поверсі житлового будинку в Бородінському мікрорайоні.

Фото: прес-служба поліції

У вівторок, 18 лютого, близько 3:00 годині ночі зловмисники підірвали банкомат "Укрсиббанку". Банкомат був розташований у відділенні банку, на першому поверсі житлового будинку в Бородінському мікрорайоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запоріжжя. На місце події виїхали правоохоронці, працівники вибухотехнічного управління та кінологічної служби. На даний час встановлюється сума збитку. Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії, триває огляд місця події. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. У той же час в телеграм-каналі "Це Запоріжжя" з'явилося відео з камер відеоспостереження на якому видно момент вибуху.

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