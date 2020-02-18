Ще один райцентр на Київщині не хоче приймати евакуйованих з Китаю

Гостомельські депутати висловилися проти перебування на карантині евакуйованих з Ухані у Київській туберкульозній лікарні №2, що в Гостомелі

Гостомельські депутати висловилися проти перебування на карантині евакуйованих з Ухані у Київській туберкульозній лікарні №2, що в Гостомелі

Звернення депутатів Гостомельської селищної ради до керівництва державних установ від 18 лютого, опубліковане на офіційній сторінці в мережі Фейсбук, пише RegioNews.

18 лютого депутати Гостомельської селищної ради підписали звернення до керівництва державних установ і міського голови Києва щодо недопущення розміщення в Київській лікарні №2 евакуйованих з міста Ухань для проходження карантину в звя’зку з масовим поширенням у Китаї коронавірусу.

.