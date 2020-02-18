14:49  18 лютого
Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН
09:35  18 лютого
Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено
12:15  18 лютого
Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 14:25 23

Ще один райцентр на Київщині не хоче приймати евакуйованих з Китаю

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 14:25 23
Читайте также на русском языке
Гостомельські депутати висловилися проти перебування на карантині евакуйованих з Ухані у Київській туберкульозній лікарні №2, що в Гостомелі
Гостомельські депутати висловилися проти перебування на карантині евакуйованих з Ухані у Київській туберкульозній лікарні №2, що в Гостомелі

Звернення депутатів Гостомельської селищної ради до керівництва державних установ від 18 лютого, опубліковане на офіційній сторінці в мережі Фейсбук, пише RegioNews.


18 лютого депутати Гостомельської селищної ради підписали звернення до керівництва державних установ і міського голови Києва щодо недопущення розміщення в Київській лікарні №2 евакуйованих з міста Ухань для проходження карантину в звя’зку з масовим поширенням у Китаї коронавірусу.


#карантин #коронавірус
У китайських будівельників, що працюють в Житомирі, ознак коронавірусу немає
17 лютого 2020, 19:10
Львівське Шкло не хоче приймати евакуйованих з Уханя українців 
16 лютого 2020, 17:37
У Житомирі відправляють на карантин китайців - дорожників
16 лютого 2020, 10:53
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
15 лютого 2020, 18:19
Останні Популярні
Іра Дідич
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Всі блоги »
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »