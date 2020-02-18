На Львівщині отруїлися дев'ятеро працівників підприємства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Львівської області.
17 лютого у Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в інфекційне відділення місцевої лікарні із симптомами отруєння госпіталізовано дев’ятеро осіб віком від 19 до 45 років - працівників одного з місцевих підприємств. Попередньо лікарі діагностували у них гострий ентероколіт.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.
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