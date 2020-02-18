Розміщення українців з Китаю у Львівській області не розглядається, - голова ОДА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням особисту сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у facebook.
"На борту літака – наші з Вами співгромадяни, тому ми не маємо морального права покинути їх у біді. В Україні є лише кілька аеропортів, які здатні прийняти літаки такого класу. У тому числі і львівський аеропорт. Питання розміщення українців, що прибудуть з Китаю, у Львові чи області не розглядається", - йдеться в дописі.
Посадовець додає, що на Всеукраїнському рівні розроблено план запобігання занесення та поширення вірусу. Також створено оперативний штаб для координації дій, який перенесено на рівень Кабінету Міністрів України. Львівська область забезпечена усіма необхідними засобами безпеки.
Нагадаємо, Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. Окрім екіпажу, на борту літака також будуть поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та співробітник консульства. Усі вони разом із евакуйованими будуть відбувати карантин.
Той, у кого буде температура 37,2 і більше, не полетить на літаку. Якщо такі люди будуть, то їх направлять у місцеву лікарню.
Усі, кого везтимуть із Уханя, підпишуть спеціальні документи. Ними вони погоджуються на двотижневий карантин.
Місцеві жителі у різних регіонах виступили проти прийому українців, які прилетять із Китаю. Сьогодні у Микулинецькому районі Тернопільській області проходять масові протести проти поселення евакуйованих в місцевий санаторій. Міський голова Тернополя також проти таких дій.
В смт Шкло на Львівщині місцева громада також виступила проти. Як і в Обухові на Київщині.
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