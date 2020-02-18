У Чернівцях розслідують масові відключення газу в багатоповерхівках

Газова компанія під приводом під приводом аварійної ситуації без попередження відключала газ мешканцям багатоповерхівок. Однак, замість негайної ліквідації аварії та відновлення газопостачання, підприємство вимагало від своїх клієнтів заключити колективні договори та сплатити кошти за повторне підключення газу

Газова компанія під приводом під приводом аварійної ситуації без попередження відключала газ мешканцям багатоповерхівок. Однак, замість негайної ліквідації аварії та відновлення газопостачання, підприємство вимагало від своїх клієнтів заключити колективні договори та сплатити кошти за повторне підключення газу

Про це інформує RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області. До Чернівецького відділу поліції із відповідною заявою звернувся місцевий житель та повідомив про те, що упродовж 9 місяців газове підприємство примушує своїх клієнтів у Чернівцях виконувати цивільно-правові зобов’язання без права вибору. Зі слів заявника, внаслідок таких дій постраждали мешканці понад 100 багатоквартирних будинків. "За зверненням заявника слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Триває досудове розслідування", - ідеться у повідомленні. Нагадаємо, неконтрольовані відключення газу в Чернівцях розпочалися близько року тому. Місцеві жителі періодично протестують проти дій АТ "Чернівцігаз". Останній такий пікет відбувся сьогодні, 18 лютого. Як повідомляють у пресслужбі управління патрульної поліції Чернівецької області, люди прийшли до офісу підприємства та вимагали відновити їм газопостачання. З протестувальниками велися переговори, але компромісу поки не досягли. В той же час прессекретар АТ "Чернівцігаз" Вікторія Голодняк повідомила, що у відключених будинках є значі витоки газу, а мережі перебувають в аварійному стані. Після відновлення нормальної роботи газових мереж мешканці зможуть викликати наших спеціалістів, які проведуть пробний запуск. "Можу лише констатувати - протести нічого не змінять. Ми не будемо діяти всупереч законодавству та подавати газ до аварійних мереж. Це вкрай небезпечно", - прокоментувала Вікторія Голодняк.

.