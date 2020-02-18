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18 лютого 2020, 13:45 3

Зеленський пригрозив нардепам: особисто заселю евакуйованих з Китаю українців у ваші маєтки в Конча-Заспі

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18 лютого 2020, 13:45 3
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Президент України Володимир Зеленський пригрозив народним обранцям, які підбурюють мешканців Київщини до блокування доріг через поселення в Конча-Заспі евакуйованих з Китаю українців
Фото: скрін з відео
Президент України Володимир Зеленський пригрозив народним обранцям, які підбурюють мешканців Київщини до блокування доріг через поселення в Конча-Заспі евакуйованих з Китаю українців

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив на брифінгу РНБО.

"У нас повністю контрольована ситуація, ми обовязково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ розповсюджують дизінформацію з приводу того, куди їх везуть, що щось не готов. У нас є декілька варіантів, ми повністю готові", - сказав він.

Також гарант зазначив, що серед українців у Китаї "навіть не дорослі люди, а хлопчики, дівчата 90-х років народження".

"І я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до місцевих людей, мешканців, підбурюють їх перекривати дороги... Ми маємо розуміти, що ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. А з приводу цих "політичних товаріщєй", хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дорогу, підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян , а ми обовязково їх привеземо додому...Я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, дату евакуації українців з Китаю переносили кілька разів. Згідно з останніми даними, літак має вилетіти у вівторок, 18 лютого, а повернутися у четвер, 20 лютого.

Голова МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу, звідки, за його словами, не забиратимуть тих, у кого температура тіла буде 37,2 і більше.


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