Зеленський пригрозив нардепам: особисто заселю евакуйованих з Китаю українців у ваші маєтки в Конча-Заспі
Як повідомляє RegioNews, про це він заявив на брифінгу РНБО.
"У нас повністю контрольована ситуація, ми обовязково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ розповсюджують дизінформацію з приводу того, куди їх везуть, що щось не готов. У нас є декілька варіантів, ми повністю готові", - сказав він.
Також гарант зазначив, що серед українців у Китаї "навіть не дорослі люди, а хлопчики, дівчата 90-х років народження".
"І я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до місцевих людей, мешканців, підбурюють їх перекривати дороги... Ми маємо розуміти, що ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. А з приводу цих "політичних товаріщєй", хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дорогу, підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян , а ми обовязково їх привеземо додому...Я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, дату евакуації українців з Китаю переносили кілька разів. Згідно з останніми даними, літак має вилетіти у вівторок, 18 лютого, а повернутися у четвер, 20 лютого.
Голова МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу, звідки, за його словами, не забиратимуть тих, у кого температура тіла буде 37,2 і більше.
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