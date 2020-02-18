Зеленський назвав бій під Золотим "провокацією", яка не змінить мирний курс

Сьогоднішній бій під Золотим не змінить мирний курс щодо припинення війни

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Сьогоднішній бій під Золотим не змінить мирний курс щодо припинення війни

Як повідомляє RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після засідання РНБО щодо бою на Донбасі 18 лютого.

"У нас потужна армія. Провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла, але не зважаючи на це ситуація повністю контролюється", – сказав він.

Також гарант наголосив, що "ця провокація не змінить курс, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів".

"Курс до того, що ми упевнено йдемо, наближаємось до припинення війни, до миру", - додав Зеленський.

У свою чергу начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак сказав, що сьогоднішній бій на Луганщині не має відношення до ділянок розведення сил.

"Я хотів би, щоб ми не спекулювали словами "Золоте", а називали речі своїми іменами. Тому що я про Хутір Вільний нічого не казав. Золотих є 5, як вам відомо. А ділянка розведення, про яку ви сьогодні говорите, була у частині Катеринівки і доходить до Золотого (одного із). Тому сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення", – уточнив він.

За словами Хомчака, серед ділянок розведення сил провокації фіксуються тільки у Петрівському.

"Якщо ви хочете почути про ділянки розведення, то із трьох ділянок розведення провокації бувають тільки у Петрівському", – сказав начальник Генштабу.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. У бою було поранено шістьох українських військовослужбовців, четверо загинули.

Повідомлялося, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі.

ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.