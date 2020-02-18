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18 лютого 2020, 13:10 2

На "Мосту Кличко" заощадили понад мільйон гривень

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18 лютого 2020, 13:10 2
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада отримали висновки експертів про вартість пішохідно-велосипедного моста між парками Хрещатий і "Володимирська гірка"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада отримали висновки експертів про вартість пішохідно-велосипедного моста між парками Хрещатий і "Володимирська гірка"

Як запевняє міський голова на своїй сторінці в Facebook, міст з прилеглими об'єктами і територією обійшовся Києву в 306 млн грн, в той час як заплановано було 420 млн гривень, пише RegioNews.

Друзі! Скільки бруду і брехні вилили щодо вартості нашого пішохідно-велосипедного мосту, що вже став однією з візитівок...

Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 17 лютого 2020 р.


"Друзі! Скільки бруду і брехні вилили щодо вартості нашого пішохідно-велосипедного моста, який вже став однією з візитних карток Києва ... Мовляв, і вкрали грошей, і навіщо він потрібен був, і небезпечний, і так далі. Так ось, я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію по будівництву ми передаємо (як власне і по інших об'єктах) в Інститут судових експертиз, в Державну аудиторську службу, до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України " , - написав Віталій Кличко.

Він запевняє, що отримані результати експертиз свідчать не про розкрадання, а про економію коштів. Міст обійшовся Києву в 278,5 млн грн, плюс проектні та інші додаткові роботи.

Мер підкреслює, що столиця остаточно розрахується за все роботи тільки після отримання висновків експертів.

Нагадаємо, будівництвом моста між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Києві, який деякий час працював без офіційного введення в експлуатацію, займаються правоохоронні органи.

У травні 2019 року кримінальна провадження за фактом можливого привласнення бюджетних коштів відкрило Державне бюро розслідувань, а потім і Головне слідче управління Нацполіціі.

Основних фігурантів (службові особи КМДА і КП "Інженерний центр") підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до масштабних втрат бюджетних коштів, а проектанта і будівельника - у використанні фіктивних фірм. Надавати слідчим запитувану інформацію підлеглі Віталія Кличка відмовилися.


#Віталій Кличко #київ #міст Кличко
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