У Росії назвали розслідування голландського журналіста щодо катастрофи рейса МН17 "свідченням правоти Росії"

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У Росії назвали розслідування голландського журналіста щодо катастрофи рейса МН17 "свідченням правоти Росії"

Як передає RegioNews з посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, опубліковані відомості про відсутність зенітних ракетних комплексів "Бук" в районі, де сталася аварія літака в 2014 році на Донбасі зайвий раз свідчать про "правоту російської сторони", яка "ставить під сумнів результати роботи Спільної слідчої групи".

"Це зайвий раз свідчить про те, що як і раніше величезну кількість питань, і питання, які найсерйознішим чином ставлять під сумнів таку ангажовану позицію, яка вже неодноразово лунала", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше служба військової розвідки Нідерландів заявляла, що не виявила жоден ЗРК "Бук", який міг бути здатний збити пасажирський літак Малайзійських авіаліній MH17 над Донбасом в 2014 році.

Згідно з даними журналіста в розслідуванні катастрофи, які були опубліковані влітку 2019 року, біля кордону РФ з Україною в Ростовській області в день авіакатстрофи знаходилися 170 російських військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони (ППО).

Як уже повідомляла міжнародна слідча група (JIT), лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітної бригаді ВС Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року через Курськ на Донбас, а після катастрофи повернули назад.