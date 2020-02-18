NASA запустило ракету із виготовленими на Чернігівщині деталями
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Посольства України в США у facebook.
Це проєкт, над яким уже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.
"Антарес” створений американською корпорацією "Нортроп Грумман" за участю іноземних партнерів, у т. ч. низки українських підприємств. Головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній, - йдеться в дописі.
Ракета-носій створена для доставки модуля "Сігнус", який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції".
Серед компаній-партнерів — чернігівські ПАТ "ЧеЗаРа" та ТОВ "Датчикове підприємство "Завод РАПІД”, уточняється на сайті Чернігівської ОДА.
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