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18 лютого 2020, 12:10 2

NASA запустило ракету із виготовленими на Чернігівщині деталями

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18 лютого 2020, 12:10 2
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У суботу, 15 лютого, із Центру космічних польотів на острові Уоллопс в штаті Вірджинія, США, проведено перший у 2020 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес".
Фото зі сторінки Посольства України в США у facebook
У суботу, 15 лютого, із Центру космічних польотів на острові Уоллопс в штаті Вірджинія, США, проведено перший у 2020 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес".

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Посольства України в США у facebook.

Це проєкт, над яким уже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.

"Антарес” створений американською корпорацією "Нортроп Грумман" за участю іноземних партнерів, у т. ч. низки українських підприємств. Головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній, - йдеться в дописі.

Ракета-носій створена для доставки модуля "Сігнус", який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції".

Серед компаній-партнерів — чернігівські ПАТ "ЧеЗаРа" та ТОВ "Датчикове підприємство "Завод РАПІД”, уточняється на сайті Чернігівської ОДА.


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