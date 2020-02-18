Україна відзначає шості роковини розстрілів на Майдані

У Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини

фото EPA/UPG

У Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини

У більшості обласних центрів також заплановані пам’ятні акції та поминальні молебні, пише RegioNews.

Шість років тому, 18-20 лютого 2014 року, відбулися найтрагічніші події Революції Гідності. В центрі Києва загинуло понад 100 протестувальників.

Тоді ж Верховна Рада нарешті засудила дії режиму Віктора Януковича, а Майдан відкинув компромісні угоди з президентом, який вже почав готувати свою втечу з Межигір'я.

18 лютого силовики та "тітушки" жорстоко придушили Мирний наступ - ненасильницьку акцію протесту, яка прямувала до Верховної Ради з вимогою повернути Конституцію зразка 2004 року (у ній повноваження президента були істотно обмежені). У той же день спецназ почав силовий штурм Майдану, спалахнув Будинок профспілок, а протестуючих відтіснили у вузьке кільце всередині головної площі Києва.

Влада майже на дві доби перекрила роботу центральних станцій метро - вперше в історії української столиці. А 19 лютого СБУ оголосила про введення в Україні режиму антитерористичної операції - фактично проти учасників революції вирішили задіяти зброю. До вечора тієї ж доби число загиблих перевищило 20 осіб, включно із кількома силовиками.

Уранці 20 лютого, після відступу силовиків, беззбройні активісти почали підніматися по вулиці Інститутській. Однак по них було відкрито прицільний вогонь, жертвами якого стали понад 50 активістів. Ще кілька десятків людей померли від отриманих поранень у лікарнях. Загалом протягом 18-21 лютого в серці Києва було вбито понад 100 осіб.

У вересні 2014 року відкрито кримінальне провадження щодо розслідування злочинів на Майдані. 20 лютого 2019 року Генпрокуратура заявила, що фактично завершила розслідування розстрілу активістів у Києві. Комісія експертів на підставі 988 томів слідства дійшла висновку, що загибель та поранення учасників Євромайдану прямо пов'язані з рішеннями і діями експрезидента Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих.

Однак, від 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура внаслідок реформи втратила повноваження розслідувати ці кримінальні провадження і почала передавати справи до ДБР. Бюро має отримати 50 справ Майдану, ще близько 40 справ Офіс генпрокурора передасть Національному антикорупційному бюро.