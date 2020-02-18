Україна повідомить ОБСЄ про наступ бойовиків на Донбасі
"Цього ранку російські збройні формування розпочали атаку проти українських військових позицій поблизу району розведення в Золотому із застосуванням важкої артилерії та з порушенням лінії зіткнення. Повідомлялося про кілька жертв. Ми рішуче засуджуємо цей напад і повідомимо про це держави-учасниці ОБСЄ", - про це сказано у заяві представництва.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що РНБО буде ухвалювати рішення про подальші кроки.
Зранку у вівторок, 18 лютого, озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.
Журналіст Юрій Бутусов написав, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року.
Також ЗМІ писали, що загинули 4 українських військових, 6 поранено.
У штабі ООС повідомили, що загинув один та поранені четверо українських бійців.
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