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18 лютого 2020, 11:47 2

В Ужгороді дитяча лікарня отримала нове обладнання

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18 лютого 2020, 11:47 2
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Два кардіографи отримали в комунальному некомерційному підприємстві "Ужгородська дитяча клінічна лікарня". Таке обладнання допоможе простежити серцеву діяльність пацієнта, виявити аритмію чи інші захворювання.
Фото із сайту Ужгородської міської ради
Два кардіографи отримали в комунальному некомерційному підприємстві "Ужгородська дитяча клінічна лікарня". Таке обладнання допоможе простежити серцеву діяльність пацієнта, виявити аритмію чи інші захворювання.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

Один апарат розмістили у реанімаційному відділенні стаціонару лікарні, а інший – у кабінеті функціональної діагностики у дитячій поліклініці.

За словами заступниці директора КНП "Ужгородська дитяча клінічна лікарня" з поліклінічної роботи Людмили Маслюк, триканальний електрокардіограф оснащений сенсорним екраном. Застосовується він для функціональної діагностики та дослідження кардіологічних захворювань, зберігає в пам’яті понад 40 тисяч записів. За його допомогою лікарі можуть простежити серцеву діяльність пацієнта, зокрема виявити аритмію чи інші захворювання.

Директор КНП "Ужгородська дитяча клінічна лікарня" Ігор Рошко висловлює подяку волонтерам акції "Серце до серця" та всім небайдужим, які долучилися до збору коштів на ці прилади.


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