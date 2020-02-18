У Київському метро почали ремонтувати ескалатори

Стартували роботи по ремонту ескалаторів на станції "Майдан Незалежності". Всі чотири підйомника планують відремонтувати до лютого наступного року

Стартували роботи по ремонту ескалаторів на станції "Майдан Незалежності". Всі чотири підйомника планують відремонтувати до лютого наступного року

Про це повідомляє RegioNews.

Вранці 18 лютого на станції закрили ескалатор, який веде до виходу з метро до будівлі Головпоштамту. Підхід пасажирів до рухомих сходів огородили. На огорожі також повісили оголошення, на яких киян інформують про початок і терміни ремонтних робіт.

Раніше в прес-службі метрополітену попередили про ремонт техніки на станції, і що в години пік на "Майдані" Незалежності " буде натовп пасажирів через навантаження на інші ескалатори.