Суд у Криму дозволив Зубкову не ночувати в Ялті

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму задовольнив клопотання власника зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" Олега Зубкова.

Фото: Крим.Реалії

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму задовольнив клопотання власника зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" Олега Зубкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

У понеділок, 17 лютого, після закінчення судового засідання у справі про укушену відвідувачку Зубко розповів, що суд дозволив йому ночувати в Білогірську.

"Одне з клопотань суд задовольнив – змінити моє місцезнаходження – з місця реєстрації (у Ялті – КР) на місце свого основного проживання. Мені дозволено перебувати з 24:00 до 6:00 за місцем свого основного проживання – в Білогірську. Це здорово, тому що це позбавляє мене від непотрібної метушні. Я можу перебувати на всіх судових засідання і займатися своєю роботою в парку левів "Тайган", – пояснив Зубков.

11 лютого підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу щодо Зубкова, який тиждень перебував у СІЗО Сімферополя. На Зубкова наклали обмеження дій, йому не можна виходити на вулицю з 22:00 до 6:00. Також суд зобов'язав бізнесмена приходити на кожне засідання.

ДОВІДКА: у липні 2018 року лев вкусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "парку Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин". Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "смикала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт з окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.