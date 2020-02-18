У Білій Церкві працює спецназ і військові

Сьогодні, 18 лютого, в Білій Церкві і прилеглих районах почалися масштабні антитерористичні навчання, які будуть проходити до 21 лютого

Сьогодні, 18 лютого, в Білій Церкві і прилеглих районах почалися масштабні антитерористичні навчання, які будуть проходити до 21 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Нацполіціі Київської області. У заходах беруть участь підрозділи Нацполіціі, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил і органів державної влади. В СБУ попередили, що в окремих районах населених пунктів буде спостерігатися зосередження спецназівців і військових, буде чутно вибухи і постріли. "Звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибуховонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу. При виявленні підозрілих предметів обов'язково звертатися в поліцію", - сказано в повідомленні. Жителів Київської області закликали зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей.

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