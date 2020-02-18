У Рівному паралізований міський суд – нема марок
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.
На одному із судових процесів в Рівненському міському суді суддя зачитала вголос службову записку начальника теруправління Державної судової адміністарції у Рівненській області Віктора Вдовиченка:
"3 січня Рівненським міським судом отримані поштові марки для відправлення поштової кореспонденції на суму 60,6 тисяч грн. З третього лютого по 13 лютого 2020 року здійснено відправку рекомендованих листів на зазначену суму. Станом на 13 лютого у зв’язку з відсутністю поштових марок неможливо відправити судові повістки про розгляд учасників процесу на 17.02.2020 року – 80 листів, 18.02.2020 року – 72 листи, на 19.02.2020 року – 52 листи і т.д., що призведе до безпідставного відкладення розгляду справ. Відсутність поштових марок призводить до порушення строків розгляду судових справ, порушення строків навправлення копій судових рішень учасникам процесу, порушення строків виконання судових рішень. Робота суду практично паралізується".
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