На Київщині депутат "забув" задекларувати 586 квартир

Депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко не повідомив про суттєві зміни в майновому стані вже 88 разів та наразі має квартири, загальна площа яких більша, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський"

На фото: Ігор Оверко

Депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко не повідомив про суттєві зміни в майновому стані вже 88 разів та наразі має квартири, загальна площа яких більша, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційний портал "Моя Київщина". "Національна агенція із запобігання корупції встановила, що Ігор Оверко, депутат Ірпінської міської ради VII скликання, не подав 83 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані після отримання 2017 року доходу від продажу 83 квартир у місті Ірпінь. Загальна сума, про яку не повідомив депутат, становить понад 15 млн 196 тис грн", - йдеться в повідомленні. За приховування змін у майновому стані чиновнику може загрожувати штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відомо, що в декларації за 2017 рік депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко не вказав жодного помешкання. Проте, у 2016 році в його власності було 586 квартир загальною площею більшою, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський”. Відомо, що 400 квартир депутат продав, а 186 залишилися в його власності.

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