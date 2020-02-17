За два тижні українці отримали "дешевих кредитів” на понад 27 млн гривень

За перші дні роботи державної програми "Доступні кредити 5-7-9%” українці вже отримали 27,1 млн гривень

Фото: Ощадбанк. Економічна правда

За перші дні роботи державної програми "Доступні кредити 5-7-9%” українці вже отримали 27,1 млн гривень

Про це написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у соцмережі Facebook, передає RegioNews.

"Українці за 2 тижні отримали загалом 27,1 млн гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". У роботі ще 2500 заявок”, - повідомив він.

За словами Гончарука, цього тижня уряд розпочне всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій.

Як відомо, програма кредитів 5-7-9% запрацювала від 1 лютого 2020 року. За словами міністра економіки Тимофія Милованова, держава не регулюватиме відсотки за кредитами в банках, а компенсовуватиме їм різницю, аби підприємець в результаті виплачував менше. Крім того, банки самі вирішують, кому давати кредити.

Своєю чергою, держава перевірятиме чи виконав підприємець всі умови програми. Про участь в урядовій програмі повідомили "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітній банк планує запустити програму на 200 млн доларів для підтримки зростання сільського господарства в Україні.