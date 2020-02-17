За два тижні українці отримали "дешевих кредитів” на понад 27 млн гривень
Про це написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у соцмережі Facebook, передає RegioNews.
"Українці за 2 тижні отримали загалом 27,1 млн гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". У роботі ще 2500 заявок”, - повідомив він.
За словами Гончарука, цього тижня уряд розпочне всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій.
Як відомо, програма кредитів 5-7-9% запрацювала від 1 лютого 2020 року. За словами міністра економіки Тимофія Милованова, держава не регулюватиме відсотки за кредитами в банках, а компенсовуватиме їм різницю, аби підприємець в результаті виплачував менше. Крім того, банки самі вирішують, кому давати кредити.
Своєю чергою, держава перевірятиме чи виконав підприємець всі умови програми. Про участь в урядовій програмі повідомили "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітній банк планує запустити програму на 200 млн доларів для підтримки зростання сільського господарства в Україні.
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