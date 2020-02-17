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17 лютого 2020, 19:35 6

Мінінфраструктури анонсувало регулярні міжміські авіарейси

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17 лютого 2020, 19:35 6
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Від квітня 2020 року в Україні з’являться нові регулярні авіарейси Миколаїв – Київ та ще між шістьма українськими містами
Фото: Літак МАУ. Цензор.НЕТ
Від квітня 2020 року в Україні з’являться нові регулярні авіарейси Миколаїв – Київ та ще між шістьма українськими містами

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, передає RegioNews.

"Політика Мінінфраструктури з розвитку внутрішнього авіасполучення знаходить підтримку в авіакомпаній. З 18 травня розпочнуться регулярні рейси з Миколаєва до Києва", - зазначили у міністерстві.

Квитки вже продають за ціною від 619 грн.

Також зазначається, що від квітня мають розпочатися регулярні рейси однієї з авіакомпаній одразу між шістьма містами України – Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом, а у листопаді цього року також можна буде полетіти до Івано-Франківська.

Нагадаємо, у липні 2019 року у селі під Оржицею (Полтавська область) на поле пшениці впав саморобний легкомоторний літак, через що один пілот загинув, другий — отримав травми.


літак Україна авіарейси інфраструктура авіасполучення
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