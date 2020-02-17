Aka Залізяка: хакери замінили біографію мера Черкас
Про це повідомив місцевий житель Сергій Костенко, який помітив зміни, передає RegioNews.
"Якісь нехароші люди зламали сайт міськради і виклали оновлену біографію мера. Її правда тепер взагалі убрали із сайта, але скріни не горять. Але можна було б і веселіше”, - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
До біографії міського голови додали різну "жартівливу” інформацію. У тексті перелічили низку скандалів, у які потрапляв Анатолій Бондаренко, серед яких відкриття кримінальних проваджень та призначення на посади своїх однопартійців.
"За словами однопартійців, Анатолій швидко ввійшов у курс справ та почав професійно освоювати кошти партії, виділені на розвиток нашого регіону. Крім того, як член постійної комісії з питань екології та природокористування, він сумлінно прогуляв 86% засідань комісії. За чутками, у часи прогулів молодий ідеаліст Анатолій вів дискусії з семирічною Гретою Тунберг стосовно екологічних проблем Черкащини”, - написали хакери.
Зазначимо, зараз сайт міськради не працює.
Нагадаємо, Бондаренко виграв на виборах мера 2015 року. Він набрав 29 594 голосів, а його опонент Сергій Одарич - 27 553.
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