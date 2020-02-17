У Чернігові оголосили тендер на будівництво автодороги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міську раду.
Тендер оголошений в системі публічних закупівель PROZORRO. Максимальна ціна закупівлі 115,8 млн грн., з них 60 млн грн. - фінансування державного бюджету.
Як проінформували в управлінні житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, проєкт передбачає будівництво і реконструкцію доріг загальною довжиною понад 1,8 км. З них 591 м - будівництво повністю нової дороги, яка проходить вздовж території ТОВ "Чернігіввовна" та ще двох підприємств. Саме вона повинна з’єднати вул. Івана Мазепи з житловим районом "Шерстянка". Виходить ця дорога на паркову алею, яка з’єднує вул. Самоквасова та вул. Текстильників.
Також до проєкту входить реконструкція ділянок існуючих доріг, які з обох кінців є продовженням тієї, що будується. А саме, 336 м - в парку "Казка", 586 м - на вулиці Івана Мазепи і 317 м - на вул. Ушинського. Відповідно до проєктної документації роботи розраховані на 2 роки. Виконувати їх будуть поетапно.
Громадські слухання, на яких обговорювалося будівництво згаданої автодороги, відбудися ще наприкінці 2017 року. Як розповів керівник міського управління ЖКГ Ярослав Куц, остаточний проєкт розроблений торік.
"Цього року в сезон хочемо виконати всі підготовчі роботи, плануємо прорізати дорогу, тобто в нижньому шарі виконати асфальтове покриття, щоб туди вже можна було їздити", - зазначив він.
Нова дорога матиме дві смуги руху шириною по 3,5 м кожна. Уздовж неї передбачені повноцінні тротуари, зупинки громадського транспорту, дощевідвід та інша необхідна інфраструктура.
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