Рівненська лікарня переплатила 19 мільйонів за обладнання

Відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі міською лікарнею Рівного медичного обладнання за суттєво завищеною ціною. Фінансові махінації виявили правоохоронці, дослідивши матеріали, розміщенні на сайті держзакупівель "ProZorro"

Відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі міською лікарнею Рівного медичного обладнання за суттєво завищеною ціною. Фінансові махінації виявили правоохоронці, дослідивши матеріали, розміщенні на сайті держзакупівель "ProZorro"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр прокуратури Рівненської області.

Попередньо відомо, що в 2017 році службові особи Рівненської міської лікарні закупили у відділення кардіології європейську апаратуру за ціною, яка перевищує його задекларовану вартість більш, аніж в 4 рази. При цьому, згідно законодавству, максимальний розмір націнки не повинен перевищувати 10%.

Таким чином Рівненська міська лікарня переплатила 19 мільйонів бюджетних коштів за імпортоване обладнання.

За фактом розтрати великої суми бюджетних коштів працівниками лікарні у прокуратурі розпочали досудове розслідування.