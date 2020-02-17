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17 лютого 2020, 18:47 4

Депутати продовжать розглядати законопроєкт про відкритий ринок землі

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17 лютого 2020, 18:47 4
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Верховна Рада України у вівторок, 18 лютого, на пленарному засіданні планує продовжити розгляд законопроекту 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні
Фото: Трактор на землі. ТАСС
Верховна Рада України у вівторок, 18 лютого, на пленарному засіданні планує продовжити розгляд законопроекту 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні

Про це йдеться у порядку денному ВР, передає RegioNews.

Згідно з,ним, депутати планують продовжити розгляд законопроєкту 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Окрім того, передбачається розглянути у другому читанні законопроєкт №2500 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції".

Як відомо, Верховна Рада під час засідання 13 листопада ухвалила у першому читанні депутатський законопроєкт 2178-10, який запроваджуватиме ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Серед них 227 голосів дали депутати від "Слуги народу" та 13 позафракційних.

Передбачається, що ринок землі запрацює від 1 жовтня 2020 року. Тоді буде скасований мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Законопроєкт також чітко внормовує перелік тих, хто може набувати права власності на землю - громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року.


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