Кличко долучився до флешмобу за приєднання Коцюбинського до Києва
Про це повідомляє рух Чесно.Київ у Facebook, пише RegioNews.
"Мер Києва Віталій Кличко, народні депутати й посадовці підтримали приєднання селища Коцюбинське до Києва. Зараз Коцюбинське є анклавом на карті Києва, і для того, щоб це виправити, не вистачає рішення Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко, народні депутати й посадовці підтримали приєднання селища Коцюбинське до Києва. (деталі за...Опубліковано ЧЕСНО. Київ Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Як наголосила прессекретар мера Києва Оксана Зінов'єва, Київська міська рада від імені мера Кличка 30 січня 2020 року звернулася до Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з пропозицією приєднати селище Коцюбинське до міста Києва.
Міський голова у зверненні зазначає, що смт Коцюбинське фактично є анклавом на території столиці та де-факто - ще одним районом Києва. Ще у вересні 2018 року Київська міська рада прийняла звернення до Верховної Ради України щодо приєднання селища міського типу Коцюбинське до Києва.
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