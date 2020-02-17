У Тернополі 30% витрат на харчування у дитсадках покриє міський бюджет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Як пояснюють в управлінні освіти та науки, розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах встановлюється один раз на рік з урахуванням режиму роботи закладу та моніторингу цін на соціально значущі товари.
Повна вартість за харчування однієї дитини в день у 2020 році встановлено на рівні:
— 26 грн. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин, з урахуванням 30% плата складатиме 18 грн.
— 28 грн. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей, з урахуванням 30% плата складатиме 20 грн.
— 33 грн. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин, з урахуванням 30% плата складатиме 24 грн.
— 35 грн. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей, з урахуванням 30% плата складатиме 26 грн.
Відповідне рішення "Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради" було прийнято 13 лютого 2020 року на засіданні виконавчого комітету.
Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.
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