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17 лютого 2020, 18:13 3

У Тернополі 30% витрат на харчування у дитсадках покриє міський бюджет

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17 лютого 2020, 18:13 3
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Батьки дошкільнят, які відвідують дитячі садочки, оплачуватимуть за їх харчування 70% вартості. Решту 30% сплачуватиме Тернопільська міська рада.
Фото із сайту Нова українська школа
Батьки дошкільнят, які відвідують дитячі садочки, оплачуватимуть за їх харчування 70% вартості. Решту 30% сплачуватиме Тернопільська міська рада.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Як пояснюють в управлінні освіти та науки, розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах встановлюється один раз на рік з урахуванням режиму роботи закладу та моніторингу цін на соціально значущі товари.

Повна вартість за харчування однієї дитини в день у 2020 році встановлено на рівні:

— 26 грн. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин, з урахуванням 30% плата складатиме 18 грн.

— 28 грн. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей, з урахуванням 30% плата складатиме 20 грн.

— 33 грн. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин, з урахуванням 30% плата складатиме 24 грн.

— 35 грн. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей, з урахуванням 30% плата складатиме 26 грн.

Відповідне рішення "Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради" було прийнято 13 лютого 2020 року на засіданні виконавчого комітету.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.


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